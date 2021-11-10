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اقتصاد

وزارة الصناعة تعلن عن فتح مسابقة لتوظيف إطارات سامية

الشروق أونلاين
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وزارة الصناعة تعلن عن فتح مسابقة لتوظيف إطارات سامية

أعلنت وزارة الصناعة عن فتح باب المسابقة لتوظيف إطارات سامية في إطار عملية تعزيز مواردها البشرية بالكفاءات والخبرات في مختلف المجالات والتخصصات.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، أن مصالحها أطلقت بوابة رقمية لاستقبال السير الذاتية للإطارات السامية الراغبين في الالتحاق بقطاعها.

وأوضحت الوزارة أن إطلاق هذه المنصة الرقمية يأتي لإرساء مزيد من الشفافية والمساواة في عمليات التوظيف التي ستبرمجها وزارة الصناعة مستقبلا لاسيما فيما يتعلق بالوظائف السامية على مستوى إدارتها المركزية، إداراتها اللامركزية، المجمعات الصناعية والهيئات التابعة لها.

وقالت الوزارة في بيانها أنه سيشرع في عملية استقبال السير الذاتية، التي تخص في مرحلة أولى المرشحين الراغبين في الالتحاق بالمجمعات والمؤسسات العمومية الصناعية، في الفترة من 10 إلى 17 نوفمبر الجاري، عبر الولوج إلى المنصة الرقمية عبر الرابط التالي: https://www.mon-cv.industrie.gov.dz/?

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