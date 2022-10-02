وزارة الصناعة تفتح ورشة تطوير صناعات النسيج والجلود

دعت وزارة الصناعة المؤسسات الناشطة في صناعات النسيج والجلود إلى المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية الاستراتيجية الخاصة، بغية تطوير الشعبتين

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه يتوجب على المؤسسات الراغبة في المشاركة الاتصال بالوزارة عبر البريد الالكتروني (cpsftext.cuir@industrie.gov.dz) بإرسال البيانات الخاصة بها: اسم المؤسسة أو الجمعية المهنية، المسيّر، رقم الهاتف والعنوان، في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2022.

وتهدف هذه اللجنة الوطنية حسب الوزارة إلى دراسة وضعية صناعات النسيج والجلود وتشخيصها مع اقتراح الحلول الحقيقية والعملياتية لمختلف المشاكل المواجهة في سبيل إعادة بعثها.

وتضم اللجنة جميع الأطراف الفاعلة المعنية من القطاعين العمومي والخاص بدون استثناء، بالإضافة الى الهيئات الرسمية، المنظمات ومخابر البحث ومراكز التكوين المتخصصة في هذا المجال.