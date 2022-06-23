وزارة الصناعة تقرر إنشاء 4 لجان إستراتيجية

أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار، الخميس، عن إنشاء 4 لجان استراتيجية للفروع الصناعية وهذا بهدف فتح المجال أمام مختلف الجهات للمساهمة في اتخاذ القرار.

وجاء قرار الوزير خلال ترؤسه لندوة وطنية حول إرساء نظام الحوكمة والحوار بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين بحضور ممثلين عن الفاعلين الاقتصاديين من أرباب عمل، تجمعات وجمعيات مهنية، شركات عمومية وخاصة.

وحسب بيان للوزارة فسيتم إنشاء لجان استراتيجية للفروع الصناعية خاصة بالصناعات الغذائية الصناعات الميكانيكية، الكهربائية والإلكترونية وصناعات النسيج والجلود.

وأكد زغدار أن إنشاء اللجان سيكون بطريقة تشاركية وتشاورية مبنية على أهداف مدروسة وقابلة للتحقيق من خلال صياغة رؤية شاملة لتنمية كل الفروع الصناعية وكذا التنسيق بين جميع الفاعلين.

وأوضح بأن الهدف من هذا المسعى هو فتح المجال أمام مختلف الجهات الفاعلة للمساهمة في اتخاذ القرار الاستراتيجي وصياغة تطلعاتهم واحتياجاتهم من خلال صياغة عقود البرامج حسب كل فرع وأيضا العمل على تحديد القيود والعراقيل واقتراح الحلول اللازمة.

وأضاف المتحدث ذاته بأن هذا المنهج سيوضع حيز التنفيذ بصفة تدريجية، مشيرا إلى أن هذا الاختيار، جاء أولا كمبرر لبلوغ هذه الفروع مستوى تنظيمي جد متقدم بالنظر إلى الدور الذي تلعبه في تنمية الصناعة الوطنية، عبر ما تمثله نسبة الصناعة في الناتج الداخلي الخام لكل فرع.

وتابع زغدار قائلا “وثانيا تحقيقا للهدف المرجو من طرف الحكومة المتمثل في تثمين الإنتاج الوطني، ترقية الاستثمار، تقليص فاتورة الاستيراد ودمج مؤسساتنا في النظام البيئي الاقتصادي الدولي، مما سيسمح بتحقيق هدف رفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى 10 و15% ولتحويل هيكل الاقتصاد الوطني”.