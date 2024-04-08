-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزارة الصناعة توجه تحذيرا لوكلاء السيارات

الشروق أونلاين
  • 240
  • 0
وزارة الصناعة توجه تحذيرا لوكلاء السيارات

طالبت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني كافة الوكلاء المعتمدين في الجزائر، بالالتزام التام بدفتر الشروط واحترام جميع بنوده، لاسيما ما تعلق بآجال تسليم السيارات لأصحابها.

وهدّدت الوزارة الوصية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، الوكلاء المعتمدين بسحب رخص الاعتماد المقدمة لهم، وذلك بسبب عمليات الترويج الكاذبة التي يقومون بها والقاضية بوفرة المركبات الجديدة وإمكانية تسليمها في آجالها المحددة.

وفي ذات الإطار، دعت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني، المواطنين إلى تقديم شكاويهم عبر المنصة الرقمية الخاصة بالوزارة.

مقالات ذات صلة
استئناف الدراسة.. هذا ما أمر به بلعابد

استئناف الدراسة.. هذا ما أمر به بلعابد

هذا جديد الخراف المستوردة من رومانيا

هذا جديد الخراف المستوردة من رومانيا

منجم غار أجبيلات.. صوم تحت لفح الحر والزوابع الرملية

منجم غار أجبيلات.. صوم تحت لفح الحر والزوابع الرملية

فعاليات دينية لمساعدة السجناء “على تصحيح سلوكهم وتأهيلهم لإعادة إدماجهم اجتماعيا”

فعاليات دينية لمساعدة السجناء “على تصحيح سلوكهم وتأهيلهم لإعادة إدماجهم اجتماعيا”

بشار: اختناق 16 امرأة داخل حمام جماعي

بشار: اختناق 16 امرأة داخل حمام جماعي

كاميرات المراقبة ترصد جرائم بالآلاف في سطيف

كاميرات المراقبة ترصد جرائم بالآلاف في سطيف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد