وزارة الصناعة توجه تحذيرا لوكلاء السيارات

طالبت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني كافة الوكلاء المعتمدين في الجزائر، بالالتزام التام بدفتر الشروط واحترام جميع بنوده، لاسيما ما تعلق بآجال تسليم السيارات لأصحابها.

وهدّدت الوزارة الوصية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، الوكلاء المعتمدين بسحب رخص الاعتماد المقدمة لهم، وذلك بسبب عمليات الترويج الكاذبة التي يقومون بها والقاضية بوفرة المركبات الجديدة وإمكانية تسليمها في آجالها المحددة.

وفي ذات الإطار، دعت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني، المواطنين إلى تقديم شكاويهم عبر المنصة الرقمية الخاصة بالوزارة.