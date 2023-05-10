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وزارة الصناعة توجه تعليمة للمؤسسات الصيدلانية

الشروق أونلاين
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وزارة الصناعة توجه تعليمة للمؤسسات الصيدلانية
ح.م

دعت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، جميع المؤسسات الصيدلانية للمشاركة في اللقاءات الثنائية التي ستعقد بين الشركات الجزائرية ونظيرتها الأرجنتينية.

وفي بيان لها، أعلمت الوزارة المؤسسات الصيدلانية، أن وفدا أرجنتينيا متعدد القطاعات يتكون من 46 رجل أعمال وثلاثة محافظين، سيقوم بزيارة عمل الى الجزائر في الفترة الممتدة من 13 إلى 16 ماي 2023.

على هامش هذه الزيارة، ستنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة (CACI) يوم 15 ماي 2023، ابتداء من الساعة 8:30 صباحا على مستوى مقرها، لقاءات ثنائية (b to b) بين الشركات الجزائرية ونظيرتها الأرجنتينية.

وتهدف هذه اللقاءات، حسب البيان من جهة إلى توعية رجال الأعمال الأرجنتينيين بفرص الشراكات الصناعية والتجارية مع الشركات الجزائرية، ومن ناحية أخرى، لتحديد الحلول التعاونية لتصدير المنتجات المصنعة في الجزائر.

وعليه، طلبت الوزارة من جميع المؤسسات الصيدلانية للمشاركة في هذا الحدث، من خلال التواصل مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

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