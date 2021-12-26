وزارة الصناعة.. رخص استغلال استثنائية لهذه المشاريع

كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، أنه تقرر في إطار تسوية المشاريع الاستثمارية العالقة ورفع العراقيل المرتبطة بها، تقديم رخص استغلال استثنائية للمشاريع الاستثمارية التي تم إنجازها ولم تدخل قيد الاستغلال.

وأفاد بيان لوزارة الصناعة، الأحد، أن الوزير زغدار أكد على “الشروع في تقديم رخص استغلال استثنائية للمشاريع التي تم إنجازها، من خلال دراستها حالة بحالة من طرف لجان محلية ولائية تضم مختلف القطاعات المعنية”.

كما أعلن زغدار عن “تشكيل فريق عمل للقيام بزيارات ميدانية لدى المستثمرين المعنيين بهذه العراقيل من أجل التأكد من رفع كل العراقيل ومرافقتهم في وضع مشاريعهم حيز الاستغلال”.

وفي ذات السياق، كشف الوزير عن حصيلة عمل هذه اللجنة، المكونة من الأمناء العامون لعدة قطاعات (الصناعة، الداخلية، المالية، السكن، الفلاحة، الطاقة،البيئة، الموارد المائية، السياحة)، بعد شهرين من تنصيبها، لرفع العراقيل عن 402 مشروعا استثماريا تم استكمال اشغال إنجازه ولا يزال عالقا.

وحسب الأرقام المقدمة، فقد تم إلى غاية الآن رفع العراقيل عن 83 مشروعا استثماريا، بالإضافة إلى 95 مشروعا آخر يتم حاليا رفع العراقيل عنها.

أما عدد المشاريع التي يستدعي حل العراقيل المرتبطة بها تدابير استثنائية خاصة، فقد بلغ 235 مشروعا استثماريا، منها 76 حالة تتعلق بشهادات المطابقة ورخص البناء (وزارة السكن والعمران والمدينة)، و 75 حالة تتعلق بتجسيد استثمارات على أراضي فلاحية (وزارة الفلاحة والتنمية الريفية)، و تليها قطاعات أخرى.

وجاء ذلك خلال ترأس الوزير اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة، حضره كل من وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني.