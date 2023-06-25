وزارة الصناعة: نحو جمع 2 مليون قطعة جلد من أضاحي العيد

تتطلع وزارة الصناعة هذه السنة إلى جمع 2 مليون قطعة من جلود الأضاحي، حسب ما كشفه المدير المركزي المكلف بالذكاء الصناعي بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

وكشف مقداد عقون خلال نزوله ضيفا، الأحد على برنامج “ضيف الصباح ” للقناة الإذاعية الأولى أن وزارة الصناعة تتطلع خلال هذه الحملة إلى جمع 2 مليون قطعة جلد.

وأكد المتحدث ذاته أن الوزارة ستوفير كل الإمكانات المادية والبشرية على مستوى مختلف البلديات والولايات للقيام بتجميع جلود أضاحي العيد.

وأوضح مقداد عقون أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تسعى لوضع استراتيجية لتنظيم هذا النوع من العمليات على مدار السنة لا مناسباتية فقط من أجل ترسيخ ثقافة الاسترجاع عند المواطن.

من جهة أخرى، اعتبر ضيف الصباح أن قطاع الجلود قطاع حيوي خلاق للثروة ومناصب الشغل يهدف إلى الرفع من مستوى مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الخام حيث وصلت النسبة إلى 5.7 بالمائة.