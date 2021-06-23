إيداع 26 طلبا لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة

تلقت وزارة الصناعة 26 ملف طلب إعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، تم إيداعه على مستوى الأمانة التقنية للجنة المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بهذا النشاط.

وجاء في بيان لوزارة الصناعة “في إطار تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 21-175 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-227 والمتعلق بنظام ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، تلقت وزارة الصناعة 26 ملف طلب إعتماد تم إيداعه على مستوى الأمانة التقنية للجنة المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بهذا النشاط”.

وتتعلق هذه الملفات بـ 10 طلبات للحصول على اعتمادات لاستيراد السيارات السياحية والنفعية، 10 طلبات بالنسبة للآلات المتحركة و 6 طلبات بالنسبة للدراجات النارية.

وفي إطار دراسة هذه الملفات، تلقت اللجنة 7 تقارير من طرف المدراء الولائيين المكلفين بالصناعة المختصين إقليميا بعد أن قاموا بمعاينات ميدانية للتحقق من مطابقة المنشآت الأساسية الموجودة في الوثائق المقدمة من طرف طالبي الإعتمادات، منها 5 تقارير تتعلق بالسيارات السياحية والنفعية و 10 بالآلات المتحركة.

وستشرع اللجنة التقنية في البت في الملفات، التي تمت معاينتها ميدانيا من طرف المدراء الولائيين، إبتداء من الخميس 24 جوان 2021.