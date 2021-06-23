-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
إيداع 26 طلبا لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة

وزارة الصناعة: هذا جديد ملف استيراد السيارات

الشروق أونلاين
  • 73
  • 0
وزارة الصناعة: هذا جديد ملف استيراد السيارات

تلقت وزارة الصناعة 26 ملف طلب إعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، تم إيداعه على مستوى الأمانة التقنية للجنة المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بهذا النشاط.

وجاء في بيان لوزارة الصناعة “في إطار تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 21-175 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-227 والمتعلق بنظام ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، تلقت وزارة الصناعة 26 ملف طلب إعتماد تم إيداعه على مستوى الأمانة التقنية للجنة المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بهذا النشاط”.

وتتعلق هذه الملفات بـ 10 طلبات للحصول على اعتمادات لاستيراد السيارات السياحية والنفعية، 10 طلبات بالنسبة للآلات المتحركة و 6 طلبات بالنسبة للدراجات النارية.

وفي إطار دراسة هذه الملفات، تلقت اللجنة 7 تقارير من طرف المدراء الولائيين المكلفين بالصناعة المختصين إقليميا بعد أن قاموا بمعاينات ميدانية للتحقق من مطابقة المنشآت الأساسية الموجودة في الوثائق المقدمة من طرف طالبي الإعتمادات، منها 5 تقارير تتعلق بالسيارات السياحية والنفعية و 10 بالآلات المتحركة.

وستشرع اللجنة التقنية في البت في الملفات، التي تمت معاينتها ميدانيا من طرف المدراء الولائيين، إبتداء من الخميس 24 جوان 2021.

مقالات ذات صلة
3700 مليار قيمة فواتير وهمية ومزورة

3700 مليار قيمة فواتير وهمية ومزورة

على امتداد 520 كلم.. إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين حاسي مسعود وغدامس الليبية

على امتداد 520 كلم.. إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين حاسي مسعود وغدامس الليبية

بكالوريا 2021: اتصالات الجزائر توضح سبب قطع الانترنت

بكالوريا 2021: اتصالات الجزائر توضح سبب قطع الانترنت

استيراد السيارات الجديدة: أسبوع واحد لمنح الإعتمادات ومباشرة النشاط

استيراد السيارات الجديدة: أسبوع واحد لمنح الإعتمادات ومباشرة النشاط

خط أحمر للأسعار.. وتحديد ربح المستوردين والتجار!

خط أحمر للأسعار.. وتحديد ربح المستوردين والتجار!

5 جويلية.. بداية الانفراج في أزمة السيارات

5 جويلية.. بداية الانفراج في أزمة السيارات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد