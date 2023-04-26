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الجزائر

وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني توجه تعليمة للمؤسسات الصيدلانية

الشروق أونلاين
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وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني توجه تعليمة للمؤسسات الصيدلانية
ح.م
صورة تعبيرية

دعت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني جميع المؤسسات الصيدلانية للمشاركة في النسخة الثانية والعشرين من المنتدى الصيدلاني الدولي (FPI) المنعقد بدكار.

وفي بيان لها، أكدت الوزارة أن مشاركة المتعاملين الصيدلانيين في هذا الحدث مسجلة تحت رعاية وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني وتندرج في اطار استراتيجية الوزارة لترقية صادرات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية

ويهدف هذا المنتدى إلى تعزيز وتكثيف التبادلات بين البلدان الأفريقية، وتقاسم الخبرات وأحدث المعارف والابتكارات في مجال الصناعة الصيدلانية كما يسمح المنتدى بمناقشة أهم القضايا الاستراتيجية في مجال الصحة والصيدلة.

المنتدى وحسب الوزارة سيعقد  من 1 إلى 4 جوان 2023، في داكار، السنغال تحت الرعاية السامية لرئيس جمهورية السنغال.

وأشارت الوزارة إلى أن المعلومات الخاصة بشروط المشاركة والتسجيل متاحة عبر الموقع الالكتروني www.safex.dz أو عبر رقم 55 66 57 023

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