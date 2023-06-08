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الجزائر

وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني توجه تعليمة بهذا الخصوص

الشروق أونلاين
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وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني توجه تعليمة بهذا الخصوص
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وجهت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني تعليمة لفائدة المؤسسات الصيدلانية متعلقة بالتصريح بالمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الصيادلة المدراء التقنيين ملزمون بالتصريح وتبرير الفوارق المادية لمخزونات المؤسسات الصيدلانية الخاصة بالمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.

وأكدت أن القرار يأتي وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-196 المؤرخ في 11 ماي 2021، الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد و الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.

وأشارت الوزارة إلى أن التصريح يتم وفقا للنموذج المُعد مسبقا، المتوفر في قسم التحميلات على الموقع الإلكتروني ‏ www.miph.gov.dz، بطريقة إلكترونية مؤمّنة عبر البريد الإلكتروني ecarts@miph.gov.dz

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