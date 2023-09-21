وزارة الصناعة: وضع علامة “حلال” على هذه المواد الغذائية

أعلنت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، في بيان لها الخميس، عن إلزامية وضع علامة “حلال” على مجموعة من المواد الغذائية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين، وضع العلامة “حلال” للمواد الغذائية المستوردة المعنية. وهذا طبقا لنتائج أشغال اللجنة الوطنية لمتابعة الإشهاد ووضع العلامة”حلال”.

وذكرت الوزارة قائمة المواد الغذائية المستوردة المعنية بإلزامية وضع علامة “حلال”: