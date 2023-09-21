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الجزائر

وزارة الصناعة: وضع علامة “حلال” على هذه المواد الغذائية

الشروق أونلاين
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وزارة الصناعة: وضع علامة “حلال” على هذه المواد الغذائية
أرشيف

أعلنت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، في بيان لها الخميس، عن إلزامية وضع علامة “حلال” على مجموعة من المواد الغذائية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين، وضع العلامة “حلال” للمواد الغذائية المستوردة المعنية. وهذا طبقا لنتائج أشغال اللجنة الوطنية لمتابعة الإشهاد ووضع العلامة”حلال”.

وذكرت الوزارة قائمة المواد الغذائية المستوردة المعنية بإلزامية وضع علامة “حلال”:

  •  اللحوم والمنتوجات ذات الأصل الحيواني بما في ذلك المنتوجات اللحمية
  • الزيوت والدهون الحيوانية
  • الحلويات بما في ذلك الشكولاطة
  • المرطبات والبسكويتات
  • المضافات الغذائية ذات الأصل الحيواني أو المكونة من عناصر يشتبه فيها غير حلال بسبب طرق التحصل عليها، والمعبئة مسبقا والموجهة للبيع على الحال أو الم
  • وجة للصناعات الغذائية.
  • مشتقات الحليب بما فيها الكازيينات
  • كل أنواع الأجبان الموجهة للتحويل أو الصناعات الغذائية
  • المستحضرات الموجهة للرضع ومستحضرات المتابعة
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