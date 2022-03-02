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اقتصاد

وزارة الصناعة: 4 لقاءات خاصة لبعث صناعة الحافلات والمقطورات

الشروق أونلاين
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وزارة الصناعة: 4 لقاءات خاصة لبعث صناعة الحافلات والمقطورات

أعلنت وزارة الصناعة عن تنظيم 4 لقاءات منفصلة لبعث صناعة الحافلات والمقطورات وأنشطة الصناعة الميكانيكية بالجزائر.

وأوضحت الوزارة، الأربعاء، في بيان لها أنه سيتم عقد لقاء خاص بصناعة الحافلات يوم 08 مارس الجاري ولقاء خاص بصناعة المقطورات ونصف المقطورات يوم 10 مارس.

فيما سيجتمع المعنيون في لقاء خاص بصناعة الشاحنات يوم 13 مارس الجاري، وسيعقد لقاء خاص بصناعة الجرارات الفلاحية يوم 16 مارس.

وأفاد بيان الوزراة أن هذه اللقاءات تهدف إلى تسليط الضوء على المشاكل والنقائص التي يعاني منها كل نشاط ومحاولة إيجاد حلول لها، لاسيما من خلال استغلال الإمكانيات الصناعية الموجودة وإحداث الترابط والتكامل بين مختلف المؤسسات.

ودعت الوزراة المتعاملين الاقتصاديين، من مصنّعين ومناولين، الممارسين لهذه النشاطات الصناعية، الراغبين في حضور هذه اللقاءات، لإرسال طلب مشاركة ومرفقا ببطاقة تقنية تعريفية للمؤسسة ونوع نشاطها ومنتجاتها، على البريد الإلكتروني.

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