وزارة الصيد البحري: فتح تحقيق في قضية نفوق الأسماك بسد بوكردان بتيبازة

أمر وزير الصيد البحري، هشام سفيان صلواتشي، بفتح تحقيق في قضية نفوق الأسماك بسد بوكردان بتيبازة.

وجاء في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على فايبسوك ” بعد تسجيل اليوم نفوق عدد من الأسماك على مستوى سد بوكردان بولاية تيبازة بسبب انخفاض مستوى المياه به، سينزل السبت 18 سبتمبر 2021، بأمر من وزير القطاع السيد هشام سفيان صلواتشي إطارات من وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية، للوقوف على حجم الكارثة و فتح تحقيق في القضية لتحديد الأسباب و اتخاذ الإجراءات.”

صور صادمة لجفاف سد بوكردان بتيبازة

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور صادمة لجفاف سد بوكردان ببلدية سيدي اعمر بولاية تيبازة.

وأوضحت الصور حجم الكارثة التي ألمت بالسد والتي لم تسلم منها السلاحف والأسماك والنباتات المحيطة به بعد ان فقدت موطنها الطبيعي.

وللتذكير سد بوكردان كان يقوم بتلبية الاحتياجات السنوية بمياه الشرب لسبع بلديات وهي حجوط، مراد، سيدي اعمر، سيدي غيلاس، شرشال، الناظور، تيبازة، بالإضافة إلى دوار خشن ببلدية عين تقورايت.

ولجأت السلطات المحلية بعد جفاف السد إلى ربط بلدية شرشال وسيدي غيلاس بنظام التزويد بالمياه الصالحة للشرب من محطة تحلية مياه البحر بفوكة بعد توقف التزويد بالمياه من سد بوكردان، فيما تبقى باقي البلديات في انتظار حلول لتزويدها بالمياه.