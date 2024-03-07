وزارة الصيد مستعدة للعمل مع منظمة الأغذية لتقييم الثروة السمكية

استقبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، بمقر الوزارة، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، شو دونيو، يوم الخميس 07 مارس 2024.

تدارس وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، شو دونيو، اليوم الخميس، 7 مارس، بمقر الوزارة فرص تعزيز التعاون والشراكة في مجال الصيد البحري وتنمية تربية المائيات، وتطوير البحث العلمي التطبيقي.

وحسب بيان أفادت به الوزارة، فخلال اللقاء أكد بداني استعداد وزارته “للتعاون والتنسيق مع المنظمة من أجل تطوير حملات تقييم الثروة السمكية ونشاط تربية المائيات البحرية أو في المياه العذبة وكذا المدمجة مع الفلاحة، ومنه الوصول إلى الأهداف المسطرة في الإستراتيجية القطاعية آفاق 2030.”

كما استعرض كذلك الإنجازات المحققة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، والآفاق المستقبلية المسطرة لتطويره من خلال استغلال الإمكانات البحرية والمائية وتطوير البحث العلمي.

أما المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فأوضح بدوره، أن للمنظمة مستعدة لتوفير المساعدة التقنية اللازمة للمساهمة في تنمية الصيد البحري، ومرافقة الأبحاث العلمية والمبادرات الابتكارية، بهدف تطوير مجال تربية المائيات، المعروف بنموه المتسارع واستدامته، والذي بات اليوم صناعة جديدة ونشاطاً استثمارياً مربحاً وفعالاً من شأنه خلق سلسلة اقتصادية خضراء متكاملة، كما يعتبر حلاً ناجعاً لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء السمكي بفعل النمو السكاني، حيث تغطي شعبة تربية المائيات ما نسبته 52 % من الاستهلاك العالمي للأسماك، يقول ذات البيان.