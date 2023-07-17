وزارة الصيد: منصات رقمية لخدمة المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين

أطلقت وزارة الصيد البحري باقة من المنصات الرقمية لتحسين ظروف عمل المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين.

وحسب بيان وزارة الصيد، الاثنين، فقد أشرف الوزير أحمد بداني من وهران على إطلاق باقة من المنصات الرقمية الخاصة بالغرفة الجزائرية للصيد البحري و المنتجات الصيدية والتي تتعلق بالموقع الرسمي للغرفة عبر شبكة الانترنت.

ويتضمن الموقع مجموعة من الخدمات الرقمية لصالح المهنيين و المستثمرين، على غرار خدمة التواصل عن بعد لتبادل البيانات و المعلومات وجمع اقتراحات المهنيين و المتعاملين الاقتصاديين و حاملي المشاريع في مجالات الصيد البحري و تربية المائيات .

كما يتضمن الموقع خدمة خاصة بالبطاقة المهنية الرقمية الجديدة للمهنيين والمتعالمين المنخرطين في الغرفة، حيث ستوفر لهم العديد من المزايا لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للمنخرطين، بالإضافة الى توفر الموقع على خدمة رقمية خاصة بإنشاء ومتابعة التعاونيات في مجال الصيد البحري و تربية المائيات .

كما أشرف الوزير في اطار برنامج التعاون التقني ما بين وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية ومنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة ” الفاو”، على إطلاق ورشة تقنية خاصة بتقديم الدعم والمرافقة التقنية لإنشاء وإدارة التعاونيات في مجال الصيد البحري و تربية المائيات.