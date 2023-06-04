وزارة الصّحة ترافق مترشحي “البيام” و”البكالوريا”

تدابير وقائية للإسعاف بمراكز الامتحان

ترافق وزارة الصّحة المترشحين لشهادة التعليم المتوسط “البيام” والتعليم الثانوي “البكالوريا”، من خلال جملة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها تحسبا لأي طارئ قد يحدث في مراكز الامتحان.

وبحسب ما كشف عنه مسعودي موهوب مدير المنظومات الإعلامية والإعلام الآلي بوزارة الصحة، يوم أمس، فإنّ الوزارة سطّرت برنامج يرتكز على ثلاثة جوانب هي توفير الأطقم الطبية وشبه الطبية في جميع المراكز وتتكون بالأساس من أطباء وأطباء نفسانيين وممرضين للتكفل الفوري بالتلاميذ الذين قد يصابون بأية أعراض،

ووفّرت الوزارة إلى جانب ذلك أيضا كمية من الأدوية الأساسية وبعض المستلزمات الطبية لتقديم الإسعافات الأولية، مع تجنيد سيارات إسعاف في المؤسسات الصحية للتدخل في حال حدوث إغماءات أو ضرورة لنقل التلاميذ الى المصالح الاستشفائية.

وقد تم تخصيص تكوين عن بعد ضمن دورات للأطقم الطبية وشبه الطبية والمختصين النفسانيين عن كيفية التكفل بالتلاميذ وكيفية التعامل مع بعض المواقف التي قد يتعرضون لها.