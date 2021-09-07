وزارة الطاقة: اجتماع لجنة مشتركة بين القطاعات لمشروع غار جبيلات

انعقد، بمقر وزارة الطاقة والمناجم، الثلاثاء، اجتماع للجنة التنسيق المشتركة بين القطاعات بشأن مشروع استغلال منجم الحديد غار جبيلات.

وجاء في بيان لوزارة الطاقة والمناجم “يهدف هذا الاجتماع التنسيقي، الذي ترأسه السيد الأمين العام للوزارة، إلى أن يكون عرضًا للمشروع ووضعه الحالي منذ توقيع مذكرة التفاهم في 30 مارس 2021 مع ائتلاف الشركات الصينية.”

وركز الاجتماع بشكل رئيسي على المشاريع ذات الصلة التي سيتم دعمها من قبل مختلف الإدارات الوزارية المسؤولة عن النقل والأشغال العمومية والموارد المائية والطاقات المتجددة وكذلك الطاقة والمناجم.

يأتي هذا الاجتماع استعدادًا لزيارة وفد من ائتلاف الشركات الصينية اعتبارًا من 10 سبتمبر، هذا الوفد مدعو للسفر إلى كل من تندوف وبشار لبدء الدراسات الخاصة بالمشروع.

للتذكير، ترأس وزير الطاقة والمناجم في أوت الماضي الاجتماع التنسيقي الأول بين القطاعات بشأن مشروع غار جبيلات بحضور وزراء الإدارات المعنية.