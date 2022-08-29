وزارة الطاقة الفرنسية: مفاوضات مع سوناطراك الجزائرية من أجل زيادة واردات الغاز

قالت وزارة الطاقة الفرنسية يوم الإثنين إن شركة الغاز الفرنسية إنجي تجري محادثات مع سوناطراك الجزائرية، من أجل الحصول على زيادة محتملة لواردات الغاز إلى فرنسا.

وحسب ما نقلته رويترز، فقد أكدت الوزارة الفرنسية ما تداولته تقارير إعلامية مطلع الأسبوع الجاري. وجاء في بيان للوزارة أن محادثات إنجي وسوناطراك “جزء من استراتيجية الحكومة (الفرنسية)، لتنويع واردات الغاز”.

وكشفت إذاعة أوروبا 1 الفرنسية، أن المفاوضات التي تعكف عليها “إنجي” التي كانت رئيستها كاترين ماكغريغور بين الوفد الذي رافق الرئيس ماكرون في زيارته إلى الجزائر، تهدف لرفع زيادة إمدادات الغاز بنسبة 50 بالمئة.