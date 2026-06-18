وزارة الطاقة تدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة

الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة

أشرف اليوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الخميس، 18 جوان، على إطلاق الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء لصيف 2026، المنظمة تحت شعار: “ترشيد طاقتنا… ضمان لمستقبلنا”.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، تهدف الحملة إلى “ترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول للطاقة لدى مختلف فئات المجتمع، من خلال اعتماد سلوكيات بسيطة وفعالة تساهم في الحفاظ على الموارد الوطنية وضمان استمرارية التموين بالكهرباء في أفضل الظروف.”

وفي إطار الحملة جددت سونلغاز “التزامها بضمان خدمة عمومية ذات جودة، من خلال مواصلة تنفيذ برنامج استثماري طموح لتطوير وعصرنة منشآت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بما مكّن من تعزيز قدرات الإنتاج الوطنية، وتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية، وضمان تزويد المواطنين، والإدارات، والمتعاملين الاقتصاديين بالطاقة الكهربائية بشكل مستمر وآمن.”

كما أفادت الوزارة ان المؤسسة تواصل “عبر فرعها سونلغاز-التوزيع، تنظيم حملات تحسيسية جوارية عبر مختلف ولايات الوطن، بهدف مرافقة المواطنين وتشجيعهم على تبني ممارسات مسؤولة في استهلاك الكهرباء.”

أما الوكالة الوطنية لترقية استخدام الطاقة وترشيد استعمال الطاقة، التي تشارك مع سونلغاز في تنفيذ الحملة، تواصل “برامجها الخاصة بالنجاعة الطاقوية، لاسيما في القطاعات ذات الإمكانيات الكبيرة لتوفير الطاقة، إلى جانب مرافقة الإدارات والمؤسسات لتحسين أدائها الطاقوي.”

وأضافت الوزارة ان هذه الحملة تعتمد “على برنامج اتصالي وتحسيسي واسع يشمل وسائل الإعلام الوطنية، والمنصات الرقمية، والحملات الميدانية، واللقاءات التقنية، والأنشطة الجوارية الموجهة للأسر، والمؤسسات، والمحلات التجارية، والفنادق، والإدارات العمومية، والمؤسسات الاقتصادية، والمساجد، بما يضمن وصول رسائل التحسيس إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.”

ودعت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة كافة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين ومختلف المؤسسات والهيئات إلى الانخراط الفعّال في هذه الحملة الوطنية.