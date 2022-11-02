-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

وزارة الطاقة: تعاون جزائري لبناني في إنتاج الكهرباء وتسويق الغاز

الشروق أونلاين
  • 393
  • 0
وزارة الطاقة: تعاون جزائري لبناني في إنتاج الكهرباء وتسويق الغاز

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء، وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، بحضور سفير لبنان بالجزائر وكذا سفير الجزائر بلبنان.

وجاء في بيان للوزارة “استعرض الجانبان، حالة علاقات التعاون بين البلدين الموصوفة بالشقيقة، وكذلك فرص التعاون في مجالات الطاقة والمناجم، لا سيما البحث واستغلال المحروقات، إنتاج الكهرباء وتسيير المنظومة الكهربائية، وفي مجال تسويق الغاز والمنتجات البترولية”.

كما تطرق الجانبان إلى فرص التعاون والاستثمار في مجال المناجم وكذا تكوين الإطارات اللبنانية بالجزائر وتبادل التجارب والخبرات وفق الاحتياجات المعبر عنها.

وتم الاتفاق في نهاية الجلسة على تنظيم لقاءات بين شركتي سوناطراك وسونلغاز مع نظرائهما اللبنانيين.

مقالات ذات صلة
سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع هذه الهيئة العربية

سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع هذه الهيئة العربية

الجوية الجزائرية: رفع إجراءات الرقابة الصحية المتعلقة بكوفيد 19 على الحدود

الجوية الجزائرية: رفع إجراءات الرقابة الصحية المتعلقة بكوفيد 19 على الحدود

مذكرة تفاهم بين سوناطراك ونظيرتها السنغالية في مجال المحروقات

مذكرة تفاهم بين سوناطراك ونظيرتها السنغالية في مجال المحروقات

سوق الجزائر تُغري المستثمرين على هامش القمة العربية

سوق الجزائر تُغري المستثمرين على هامش القمة العربية

الجزائر.. سلة غذاء العرب المستقبلية

الجزائر.. سلة غذاء العرب المستقبلية

الرئيس تبون وأمير قطر يطلقان مشروعي المستشفى ومصنع الحديد

الرئيس تبون وأمير قطر يطلقان مشروعي المستشفى ومصنع الحديد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد