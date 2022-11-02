وزارة الطاقة: تعاون جزائري لبناني في إنتاج الكهرباء وتسويق الغاز

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء، وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، بحضور سفير لبنان بالجزائر وكذا سفير الجزائر بلبنان.

وجاء في بيان للوزارة “استعرض الجانبان، حالة علاقات التعاون بين البلدين الموصوفة بالشقيقة، وكذلك فرص التعاون في مجالات الطاقة والمناجم، لا سيما البحث واستغلال المحروقات، إنتاج الكهرباء وتسيير المنظومة الكهربائية، وفي مجال تسويق الغاز والمنتجات البترولية”.

كما تطرق الجانبان إلى فرص التعاون والاستثمار في مجال المناجم وكذا تكوين الإطارات اللبنانية بالجزائر وتبادل التجارب والخبرات وفق الاحتياجات المعبر عنها.

وتم الاتفاق في نهاية الجلسة على تنظيم لقاءات بين شركتي سوناطراك وسونلغاز مع نظرائهما اللبنانيين.