وزارة الطاقة تعلن انطلاق مشروع منجم الزنك بوادي اميزور

أعلنت وزارة الطاقة عن انطلاق مشروع منجم الزنك بوادي اميزور، وإعادة تحصيص أسهم الشركة المُكلفة بمشروع استغلال المنجم طبقا لقاعدة 51/49.

وأكد بيان للوزارة، الأحد، في إطار تنفيذ إستراتيجية السلطات العمومية المتعلقة بتجسيد المشاريع الهيكلية، لاسيما مشروع استغلال الزنك والرصاص بوادي أميزور، تم اعادة تحصيص أسهم الشركة المُكلفة بمشروع استغلال منجم الرصاص والزنك بوادي أميزور، طبقا لقاعدة 51/49.

وأضاف البيان أن الطرف الجزائري استحوذ على الشركة بعد نقل 16% من أسهم الشريك الأجنبي إلى الشركات التابعة لمجمع مناجم الجزائر بحيث ستتكون الشركة من المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية الغير حديدية والمواد النافعةENOF) ) والديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي(ORGM) بنسبة 51% والشركة الأسترالية TERRAMIN بنسبة 49%.

وتابع البيان أن المساهمين قرروا، من خلال ممثليهم على مستوى مجلس إدارة المشروع المشترك، الشروع في الاستغلال المنجمي وفقًا لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، والمعتمدة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في المتطلبات المتعلقة بحماية البيئة.

وأكد أن البيان أنه نظرًا للإمكانيات المنجمية القابلة للاستغلال والتي تقدر بنحو 34 مليون طن لإنتاج سنوي يبلغ 170.000 طن من مركزات الزنك. هذه الأرقام تؤكد أهمية هذا المشروع الذي سيقلص من فاتورة الاستيراد من خلال تلبية احتياجات السوق الوطنية ورفع العائدات من العملات الأجنبية عن طريق تصدير فائض الإنتاج.

ومن حيث التوظيف، فإن تشغيل هذا المنجم سيوفر فرصًا لخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، من خلال خلق ما يقرب من 700 فرصة عمل مباشرة، ناهيك عن التأثير الإيجابي على التنمية الاقتصادية للمنطقة.

فيما يتعلق بالبيئة، فقد تم إجراء جميع الدراسات اللازمة لتقييم الأثر البيئي لاستغلال المنجم وطريقة استغلاله التي تم اختيارها واعتمادها والتي تتوافق مع المتطلبات البيئية والطبيعة المحددة للمنجم.