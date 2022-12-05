وزارة الطاقة تعلن عن خارطة طريق جديدة لاستكشاف النفط والمناجم

تم بوزارة الطاقة والمناجم تقديم عرض يحمل اسم الأطلس الصحراوي لمناقشة تحديات التنقيب عن المحروقات والمناجم.

وحسب بيان للوزارة فقد تم الأحد، على مستوى وزارة الطاقة والمناجم، تقديم عرض حول الأطلس الصحراوي: تحديات النفط والمناجم، من قبل الدكتور عبد القادر سعد الله، وبرئاسة الوزير محمد عرقاب، وإطارات من الدائرة الوزارية.

وأوضح البيان أن الهدف من هذا العرض، هو شرح الرؤية الجديدة بشأن الأطلس الصحراوي والآثار المحتملة للتنقيب عن المحروقات والمناجم.

وأضاف المصدر ذاته، أنه وبعد توجهات الوزير، ستُعقد جلسة العمل القادمة مع ممثلين عن سوناطراك والوكالات (وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وكالة النفط، ومجمع مناجم الجزائر منال) لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المتعلقة بهذا الموضوع في ضوء التحضير لمؤتمر خلال الربع الاول من عام 2023.

الهدف من هذا المؤتمر هو إعداد خارطة طريق جديدة تمس مجالات البحث والاستكشاف، سواء عن النفط أو المنجمي، من أجل جذب الاستثمار الوطني والأجنبي. يؤكد المصدر ذاته.