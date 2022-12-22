وزارة الطاقة: فريق عمل حول الأتربة النادرة في الجزائر

دعا وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إلى تشكيل فريق عمل بهدف دعم البحث والتكوين في مجال البحث المخبري والتكنولوجي للباحثين، خصوصا ما يتعلق بالأتربة النادرة.

وجاء هذا خلال استقبال عرقاب، الخميس، كل من البروفيسور رابح قشيشد، من كلية المحروقات والطاقات المتجددة وعلوم الأرض والكون بجامعة قاصدي مرباح، بورقلة، والمختص في أبحاث الفوسفات، وكذا البروفيسور سكر عبد الرؤوف، من جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين.

وحسب بيان للوزارة فقد تمحور اللقاء حول تثمين الثروات المنجمية وتطوير المجال المنجمي بالجزائر ولاسيما العناصر الأرضية النادرة (الأتربة والمعادن النادرة)، على غرار تلك الموجودة في خامات الفوسفات، والنتائج المتحصل عليها من ناحية العلوم حول المسائل الجيولوجية والتقنية في هذا المجال.

كما استعرض الأستاذين الباحثين آخر الأبحاث في مجال تثمين الموارد المعدنية والاستثمار في الثروات المنجمية التي يزخر بها باطن الأرض بالجزائر ولاسيما في الجنوب الكبير، خاصة تلك المعادن التي يتم البحث عن خصائصها بشكل كبير في العديد من التطبيقات المتقدمة، على اعتبار أنها الأساس لصناعة التكنولوجيا العالية.

فوصف الأتربة بالنادرة، حسب تعبير الأساتذة الباحثين، يعود لاحتوائها على معادن استثنائية، مثل “السكانديوم”، “الإتريوم” و”اللانثانيدات”، وهي جميعها معادن بمواصفات كيميائية محددة، تستخدم في أحدث الوسائل التكنولوجية. يضيف البيان.

فالأتربة النادرة، التي تزخر بها الجزائر، حسب ما أكده الباحثان تحتوي على معادن لها مواصفات كيميائية خاصة، ولا يمكن الوصول إليها، إلاّ في مناطق نادرة عبر العالم.

من جهته، أكد وزير الطاقة دعمه الكامل لأعمال وبحوث الأساتذة الباحثين في هذا المجال، داعيا إلى تشكيل فريق عمل لتعميق المناقشات والتبادلات.

ويهدف القرار إلى دعم البحث والتكوين في مجال البحث المخبري والتكنولوجي للباحثين، خصوصا أولئك الذين يؤطرون البحث بجامعات العلوم والتكنولوجيا بكامل التراب الوطني، وكله من أجل تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني ومن اجل بعث التنمية لقطاع المناجم خصوصا في مجالات الاستكشاف والتطوير والاستغلال، وكذا إشراك الكفاءة الجزائرية في مجال البحث والتطوير. يضيف البيان.