وزارة الطاقة: قانون المناجم على طاولة الحكومة

سيتم عرضه على البرلمان قبل نهاية 2023

كشف رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بوزارة الطاقة والمناجم مراد حنيفي عن الإنتهاء من إعداد قانون المناجم الذي سيفتح المجال للمستثمرين ويرفع كل العراقيل البيروقراطية والمالية، موضحا أن هذا القانون متواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة، حيث سيتم عرضه على المجلس الشعبي الوطني قبل نهاية السنة الجارية .

وأوضح مراد حنيفي خلال نزوله ضيفا، الثلاثاء، على برنامج “ضيف الصباح ” للقناة الإذاعية الأولى أن وزارة الطاقة سطرت منذ 2020 استراتيجية لتفعيل الصناعة المنجمية في الجزائر والرفع من أدائها في الاقتصاد الوطني من خلال توفير مناخ استثمار لجلب المستثمرين في مجال الاستكشافات المنجمية.

وبخصوص مشروع منجم غارا جبيلات أشار ضيف الصباح إلى الإستغلال الأولي للمنجم والذي سمح بمعرفة الخصائص التقنية للمنجم كاشفا عن إبرام اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة صينية متخصصة في قطاع المناجم لإنشاء مصانع بولاية بشار لتحويل الخام من الحديد إلى مواد حديدية نصف مصنعة.

واعتبر المتحدث ذاته خلال تطرقه إلى المشاريع المنجمية في الجزائر أن مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور ببجاية الذي تم اكتشافه سنة 1989 من بين المشاريع المهيكلة للاقتصاد الوطني والتي تحقق قيمة مضافة تتيح نقل التكنولوجيا حيث يسمح المشروع بتوظيف حوالي 800 عامل.