وزارة الطاقة: 79 عرضا تقنياً للتنقيب عن الذهب بتمنراست وتندوف

تلقت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية 79 عرضًا تقنيا بعد إطلاق عرض لمناقصة وطنية ودولية خاصة بـ 9 رخص منجمية للتنقيب عن الذهب حيث جرت الجلسة العلنية لفتح الأظرفة ، الثلاثاء، بمقر وزارة الطاقة والمناجم.

وقد أثارت هذه المناقصة التي أطلقت في 20 ديسمبر 2021 من أجل التنقيب عن الذهب بولايتي تمنراست وتندوف اهتمام 79 مكتتب سحبوا دفاتر الشروط لدى الوكالة في إطار المرحلة الأولى المتعلقة بالعرض التقني.

وجرت عملية افتتاح الأظرفة الخاصة بالدورة الـ 52 للمناقصة الخاصة بالسندات المنجمية في جلسة علنية وبحضور المكتتبين أو ممثليهم إضافة إلى محضر قضائي.

وتخص عمليات الاكتتاب المواقع المتواجدة على مستوى ولاية تمنراست (7 مواقع) وتندوف ( موقعين 2) .

بالنسبة لولاية تمنراست ، يتعلق الأمر بمواقع “سلدرار” و “إيسلفان” و “إيسلفان جنوب 1” و “إيسلفان جنوب 2” و “تان شافو غرب” بعين امغل و موقع تيموليتين في تزروك

وفيما يتعلق بولاية تندوف، تم اقتراح موقعين منجميين و هما “عقيلات ديلال-منطقة ب” و”بلاد مدينة”.

وتخص المواد المعدنية لهذه المواقع التنقيب عن الذهب والنحاس والموليبدين و التي تشمل وجهاتها المجوهرات بالنسبة للذهب والمجوهرات-الصناعة بالنسبة للنحاس والموليبدين.

وخلال هذه الجلسة، سجل لدى المكتتبين “اهتماما” بالمواقع الأربعة الواقعة في ولاية تمنراست بالإضافة إلى موقع في ولاية تندوف (عقيلات ديلال-منطقة ب).

في هذا الخصوص، أكد رئيس اللجنة المديرة لذات الوكالة إسماعيل الجوزي الذي ترأس الجلسة أن ” أبواب الوكالة مفتوحة لجميع المهتمين بالاستثمار في القطاع المنجمي بالجنوب الكبير”.

كما صرح نفس المسؤول قائلا ” تتطلع الوكالة إلى إعادة بعث النشاطات المنجمية في مناطق الجنوب الجزائري الكبير من أجل استحداث مناصب عمل لفائدة السكان المحليين ومن ثمة المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني”.

وسيتم استدعاء المكتتبين في المناقصة الذين تم انتقاؤهم بخصوص العرض التقني ليوم 20 أفريل القادم لتقديم عروضهم المالية على مستوى وزارة الطاقة والمناجم.

وسيتم فتح الأظرفة في نفس اليوم و في نفس مكان إيداع العروض خلال جلسة علنية و بحضور المكتتبين أو ممثليهم الموكلين.