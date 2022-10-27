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الجزائر

وزارة العدل: أحكام بين 4 و15 سنة حبسا نافذا ضد 56 متهمًا بالمضاربة غير المشروعة

الشروق أونلاين
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وزارة العدل: أحكام بين 4 و15 سنة حبسا نافذا ضد 56 متهمًا بالمضاربة غير المشروعة

أكدت وزارة العدل، الخميس، تسجيل الجهات القضائية عبر الوطن، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 أكتوبر، متابعات قضائية ضد 78 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، حيث تمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وأفاد بيان وزارة العدل انه “صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد (56) منهم لمدد تتراوح بين 04 و15 سنة حبسا نافذا، وغرامات من مليون إلى عشرة ملايين دينار، في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: تمنراست، تيزي وزو، بومرداس، باتنة، البويرة، قسنطينة، تبسة، أدرار، الجلفة، تلمسان، الأغواط، البيض، النعامة، سوق أهراس، الوادي، عنابة وبسكرة”.

وتابع البيان “هذه الإجراءات تهدف إلى محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني خاصة التهريب والمضاربة غير المشروعة”.

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