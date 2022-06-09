وزارة العدل: أزيد من 6 آلاف محبوس يجتازون امتحانات البكالوريا

كشفت وزارة العدل، اليوم الخميس، أن أزيد من 6 آلاف محبوس سيجتازون إمتحان شهادة البكالوريا خلال دورة جوان 2022.

وجاء في بيان لوزارة العدل أن على إعطاء إشارة انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 بالنسبة للمساجين ، سيشرف عليها أسعيد زرب المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك يوم الأحد 12 جوان 2022، بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل المنيعة، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا 08:00 سا.

وسيجتاز المحبوسون عبر التراب الوطني امتحانات شهادة التعليم البكالوريا بـ 47 مؤسسة عقابية معتـمدة كمركز امتحان تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وفي هذا الإطار -يضيف البيان- تم تسجيل خلال الموسم الحالي 6100 محبوس للمشاركة في امتحانات شهادة البكالوريا، منهم 5953 رجال و147 نساء، موزعين على 06شعب مفصلة كما يأتي:

– آداب وفلسفة: 5912

– لغات أجنبية: 25

– تسيير وإقتصاد: 73

– علوم تجريبية: 73

– رياضيات: 11

– تقني رياضي: 06

وقد تم تأطيرهم بتقديم مختلف دروس الدعم من طرف 1102 أستاذ طيلة الموسم الدراسي 2021-2022، على غرار مختلف المستويات والأطوار التعليمية الأخرى.