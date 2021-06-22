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الجزائر
فيما تم متابعة 22 شخص عن نفس الأفعال

وزارة العدل: إيداع 18 شخصا الحبس بسبب أفعال تتعلق بالغش في الباك

الشروق أونلاين
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وزارة العدل: إيداع 18 شخصا الحبس بسبب أفعال تتعلق بالغش في الباك

أعلنت وزارة العدل عن متابعة 22 شخصا لأفعال تتعلق بالغش في إمتحانات شهادة البكالوريا مع الأمر بايداع 18 منهم الحبس.

وجاء في بيان للوزارة عبر صفحتها على موقع فايسبوك “وقد صدرت ضد ثلاثة منهم أحكام قضائية قضت بالحبس لمدة سنة نافذة مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار والباقين في إنتظار محاكمتهم”.

وتابع البيان “وقد تمت معاينة أعمال الغش المذكورة بإختصاص مجالس قضاء تبسة وغرداية وسطيف وتسمسيلت والشلف وبشار والجلفة.

وتتمثل الوقائع المسندة إليهم في نشر مواضيع إمتحانات البكالوريا باستعمال وسائل الإتصال عن بُعد، وهي الوقائع التي حرصت على رصد أغلبها والتبليغ عنها الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها، التي تبقى بالمرصاد لضمان التأمين الشامل لهذه الإمتحانات.

وأصدر قاضي المثول الفوري، لدى محكمة عين ولمان، أحكاما تقضي بإدانة متهمين بتسريب أسئلة وأجوبة امتحان البكالوريا بمعاقبة كل واحد فيهم بعام حبسا نافذا و 100.000 دج غرامة نافذة، مع الأمر بإيداعهم الجبس بالجلسة.

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمانعملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائرية، نطلع الرأي العام انه بتاريخ 20.06.2021 تم رصد حسابات الكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف والتي يقوم أصحابها بنشر مواضيع البكالوريا لسنة 2021 في مادتي العلوم الاسلامية واللغة العربية”.

وتابع البيان “وبعد فتح تحقيق ابتدائي من طرف مصالح الضبطية القضائية لأمن دائرة عين ولمان، وأين تم توقيف الفاعلين ويتعلق الأمر بكل من المدعوين “ش.أ” و”ك.ه” و”س.أ”.

وشدد “ويتاريخ 22.06.2021 تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية بمحكمة عين ولمان وتمت متابعتهم عن طريق إجراءات المثول الفوري بجنحة نشر أجوبة الامتحان النهائي للتعليم الثانوي بالنسبة للمدعوين “ش.أ” و”ك.ه” ومتابعة المدعو “س.أ” بجنحة نشر أسئلة الامتحان النهائي للتعليم الثانوي، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 253 مكرر 6 من قانون العقوبات“.

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