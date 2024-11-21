وزارة العدل السويسرية: ملزمون باعتقال نتنياهو وغالانت في حال دخولهم إلى أراضينا

أكدت وزارة العدل الاتحادية في سويسرا يوم الخميس، أنها ستعتقل نتنياهو أو غالانت في حال دخولهم إلى تراب البلاد، امتثالا لمذكرة التوقف الصادرة ضدهم من المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المعزول يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة.

وقالت الوزارة السويسرية حسب ما نقلته رويترز، إنها “ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما. وبالتالي سيتعين عليها اعتقال نتنياهو أو غالانت إذا دخلوا سويسرا”.

وكانت هولندا أولى الدول التي عبرت عن استعدادها لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، واعتقال المسؤولين عن جرائم الحرب في غزة. وكذلك فعلت بلجيكا.