وزارة العدل: تأجيل الاختبارات الكتابية الخاصة بالمسابقة الوطنية للقضاة

أعلنت المدرسة العليا للقضاء عن تأجيل الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2021.

وجاء في بيان لوزارة العدل”تنفيذا لتعليمة السيد الوزير الأول رقم 01 المؤرخة 12 جويلية 2021 و المتعلقة بتدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19) ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار جائحة فيروس كورونا، تعلن المدرسة العليا للقضاء تأجيل الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2021 والتي كانت مقررة أيام 26 ،27 و28 جويلية 2021، وذلك إلى تاريخ لاحق تكون فيه الظروف الوبائية قد تحسنت.

وسيتم الإعلان عن تاريخ إجراء الاختبارات الكتابية في حينها على الموقع الالكتروني للمدرسة و كذا الموقع الالكتروني لوزارة العـدل.