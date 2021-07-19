-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الوزارة الأولى: تعديل مواقيت الحجر الصحي في 24 ولاية
الجزائر

وزارة العدل: تأجيل الاختبارات الكتابية الخاصة بالمسابقة الوطنية للقضاة

الشروق أونلاين
  • 96
  • 0
وزارة العدل: تأجيل الاختبارات الكتابية الخاصة بالمسابقة الوطنية للقضاة

أعلنت المدرسة العليا للقضاء عن تأجيل الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2021.

وجاء في بيان لوزارة العدل”تنفيذا لتعليمة السيد الوزير الأول رقم 01 المؤرخة 12 جويلية 2021 و المتعلقة بتدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19) ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار جائحة فيروس كورونا، تعلن المدرسة العليا للقضاء تأجيل الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2021 والتي كانت مقررة أيام 26 ،27 و28 جويلية 2021، وذلك إلى تاريخ لاحق تكون فيه الظروف الوبائية قد تحسنت.

وسيتم الإعلان عن تاريخ إجراء الاختبارات الكتابية في حينها على الموقع الالكتروني  للمدرسة و كذا الموقع الالكتروني لوزارة العـدل.

مقالات ذات صلة
ما أقدم عليه المخزن تدليس وتضليل وتجن على الغير

ما أقدم عليه المخزن تدليس وتضليل وتجن على الغير

مجلس الأمة يراسل وزارة المجاهدين بخصوص فيلم “هجومات 20 أوت”

مجلس الأمة يراسل وزارة المجاهدين بخصوص فيلم “هجومات 20 أوت”

لماذا تخلف “الأرسيدي” و”العمال” عن إدانة سقطة المخزن!

لماذا تخلف “الأرسيدي” و”العمال” عن إدانة سقطة المخزن!

الوزارة الأولى: تعديل مواقيت الحجر الصحي في 24 ولاية

الوزارة الأولى: تعديل مواقيت الحجر الصحي في 24 ولاية

حملة فيسبوكية للتصدي لتغول مافيا الشواطئ

حملة فيسبوكية للتصدي لتغول مافيا الشواطئ

سيال: الماء سيكون متوفرا خلال العيد عبر 57 بلدية بالعاصمة

سيال: الماء سيكون متوفرا خلال العيد عبر 57 بلدية بالعاصمة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد