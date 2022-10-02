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الجزائر

وزارة العدل: تسجيل أكثر من 5 آلاف محبوس في محو الأمية

الشروق أونلاين
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وزارة العدل: تسجيل أكثر من 5 آلاف محبوس في محو الأمية
ح.م

كشفت وزارة العدل عن تسجيل أكثر من 5 آلاف محبوس بالموسم الدراسي الجديد 2022-2033 الخاص بمحو الأمية والذي أشرف على افتتاحه، الأحد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وحسب ما أكده بيان لوزارة العدل فقد تم تسجيل 5705 محبوس خلال الموسم الجديد 2023/2022 موزعين على مختلف أطوار محو الأمية الثلاثة، بتأطير من أساتذة منتدبين من الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار وبمساهمة فعاليات المجتمع المدني، وعلى رأسهم الجمعية الجزائرية لمحو الأمية “إقرأ “.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية التسجيلات لا تزال مفتوحة من طرف الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار.

للإشارة فقد تم تسجيل خلال الموسم الدراسي الماضي 2021-2022 نجاح 5019 محبوس، بنسبة 96.07%.

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