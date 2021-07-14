وزارة العدل تعلن عن إجراءات عفو رئاسية جديدة

أعلنت وزارة العدل عن إجراءات عفو تكميلية لفائدة المحبوسين بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضحت الوزارة، الأربعاء، في بيان لها أن رئيس الجمهورية قرر تدابير رأفة تكميلية بمناسبة عيد الاستقلال والشباب تضاف إلى التدابير المعلن عنها في 4 جويلية الماضي.

وأشارت الوزارة في بيانها أنه سيتم الإعلان عن محتوى التدابير خلال الساعات المقبلة.

الرئيس تبون يعفو عن 60 محبوسا غشوا في البكالوريا

وكانت وزارة العدل قد أعلنت الثلاثاء عن عفو رئاسي أوصى به رئيس الجمهورية، عبد الجيد تبون، لفائدة الشباب المحبوسين لارتكاب أفعال الغش في امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2021.

وجاء في بيان “تعلم وزارة العدل أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2021، أوصى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بتدابير رأفة لفائدة الشباب المحبوسين لارتكاب أفعال الغش في امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2021”.

وأكد البيان “وفي هذا الإطار ستشرع الجهات القضائية المختصة في إتخاذ الإجراءات المناسبة قصد الإفراج عن حوالي ستين (60) شخصا للإلتحاق بذويهم و عائلاتهم قبل نهاية هذا الأسبوع”.