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الجزائر

وزارة العدل تعلن عن تعرض صفحتها على تويتر للقرصنة

الشروق أونلاين
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وزارة العدل تعلن عن تعرض صفحتها على تويتر للقرصنة

أعلنت وزارة العدل، الجمعة، عن تعرض حسابها على تويتر لعملية قرصنة من طرف مغاربة.

وجاء في بيان للوزارة أن كل المنشورات التي تنسب للجزائر وتسيء إلى مواقفها الدولية لا علاقة لها بالموقع الرسمي للوزارة.

كما أكدت الوزارة أنها ستـقوم برفع دعوى قضائية ضد منفذي الهجوم السيبرياني الذي يستهدف مؤسسة رسمية في الجزائر.

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