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وزارة العدل تعلن عن موعد ومكان إجراء مسابقة توظيف الطلبة القضاة

الشروق أونلاين
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وزارة العدل تعلن عن موعد ومكان إجراء مسابقة توظيف الطلبة القضاة

أعلنت وزارة العدل، الأحد، إن تاريخ إجراء الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف طلبة قضاة، حدد بأيام 28 إلى 30 سبتمبر عبر جامعتي الجزائر 1 و3.

وحسب بيان للوزارة: تنهي وزارة ضالعدل  المدرسة العليا للقضاء أن إجراء الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة 2021 ستجرى أيام 28، 29 و30 من شهر سبتمبر 2021، مع الإشارة إلى تغيير مكان إجراء الاختبارات والذي حدد بخمس كليات تابعة لجامعة الجزائر1 وجامعة الجزائر 3.

وأضاف: سيعلن لاحقا عن توزيع المترشحين على مختلف الكليات المشار إليها أعلاه.

وأوضح: تذكر وزارة العدل المدرسة العليا للقضاء  على ضرورة الإلتزام بتدابير الوقاية ضد فيروس كوفيد 19 (إجبارية ارتداء الكمامات + التباعد الجسدي).

وفي 19 جويلية 2021، أعلنت المدرسة العليا للقضاء عن تأجيل الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2021.

وجاء في بيان لوزارة العدل”تنفيذا لتعليمة السيد الوزير الأول رقم 01 المؤرخة 12 جويلية 2021 و المتعلقة بتدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19) ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار جائحة فيروس كورونا، تعلن المدرسة العليا للقضاء تأجيل الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2021 والتي كانت مقررة أيام 26 ،27 و28 جويلية 2021، وذلك إلى تاريخ لاحق تكون فيه الظروف الوبائية قد تحسنت.

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