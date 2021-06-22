وزارة العدل تفرج عن قائمة الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات

في رتب أسلاك أمانات الضبط والأسلاك المشتركة والتقنية

أعلنت وزارة العدل، عن قائمة الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات للتوظيف في رتب أسلاك أمانات الضبط والأسلاك المشتركة والتقنية.

ووفقا للبيان الذي نشرته وزارة العدل، فإن الناجحين في رتب معاون أمين ضبط، أمين ضبط وأمين قسم ضبط، ملزمون بمزاولة تكوينًا تخصصيًا بنجاح قبل التوظيف مدته سنة واحدة بالنسبة لرتب معاون أمين ضبط وأمين قسم ضبط، وسنتين بالنسبة لرتبة أمين ضبط، سيتم تحديد تاريخ بدايته لاحقًا.

أما بالنسبة لباقي الرتب فقد تم تنصيب الناجحين بالجهات القضائية المعنية بالمسابقات.

قائمة الناجحين رتب الأسلاك المشتركة والتقنية

https://www.mjustice.dz/…/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9…

قائمة الناجحين رتبة عون أمانة الضبط

https://www.mjustice.dz/…/%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9…

قائمة الناجحين رتبة معاون أمين ضبط

https://www.mjustice.dz/…/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9…

قائمة الناجحين رتبة أمين ضبط

https://www.mjustice.dz/…/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8…

قائمة الناجحين رتبة أمين قسم ضبط

https://www.mjustice.dz/…/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9…