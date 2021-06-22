-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
في رتب أسلاك أمانات الضبط والأسلاك المشتركة والتقنية

وزارة العدل تفرج عن قائمة الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات

الشروق أونلاين
  • 109
  • 0
وزارة العدل تفرج عن قائمة الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات

أعلنت وزارة العدل، عن قائمة الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات للتوظيف في رتب أسلاك أمانات الضبط والأسلاك المشتركة والتقنية.

ووفقا للبيان الذي نشرته وزارة العدل، فإن الناجحين في رتب معاون أمين ضبط، أمين ضبط وأمين قسم ضبط، ملزمون بمزاولة تكوينًا تخصصيًا بنجاح قبل التوظيف مدته سنة واحدة بالنسبة لرتب معاون أمين ضبط وأمين قسم ضبط، وسنتين بالنسبة لرتبة أمين ضبط، سيتم تحديد تاريخ بدايته لاحقًا.

أما بالنسبة لباقي الرتب فقد تم تنصيب الناجحين بالجهات القضائية المعنية بالمسابقات.

قائمة الناجحين رتب الأسلاك المشتركة والتقنية

https://www.mjustice.dz/…/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9…

قائمة الناجحين رتبة عون أمانة الضبط

https://www.mjustice.dz/…/%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9…

قائمة الناجحين رتبة معاون أمين ضبط

https://www.mjustice.dz/…/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9…

قائمة الناجحين رتبة أمين ضبط

https://www.mjustice.dz/…/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8…

قائمة الناجحين رتبة أمين قسم ضبط

https://www.mjustice.dz/…/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9…

مقالات ذات صلة
الأولياء.. استنفارٌ وتوتر طيلة أيام البكالوريا

الأولياء.. استنفارٌ وتوتر طيلة أيام البكالوريا

عصابة “ماريا” توقع عشرات الضحايا في شباكها!

عصابة “ماريا” توقع عشرات الضحايا في شباكها!

انتخابات فرنسا المحلية: مقاطعة قياسية وصدمة لماكرون ولوبان

انتخابات فرنسا المحلية: مقاطعة قياسية وصدمة لماكرون ولوبان

هل تحولت مستشفيات تركيا إلى مقابر للمرضى الجزائريين؟

هل تحولت مستشفيات تركيا إلى مقابر للمرضى الجزائريين؟

هذه قصتي مع أول بكالوريا بعد الاستقلال!

هذه قصتي مع أول بكالوريا بعد الاستقلال!

طاقم طبي من عشرة أفراد لتلقيح شخص واحد ضد كورونا

طاقم طبي من عشرة أفراد لتلقيح شخص واحد ضد كورونا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد