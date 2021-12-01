وزارة العدل تفرج عن قائمة الناجحين في الاختبارات الكتابية لمسابقة القضاء

فيما سيعلن عن تاريخ المسابقة الشفوية قريبا

أعلنت وزارة العدل، الثلاثاء، عن قائمة الناجحين في الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية للمدرسة العليا للقضاء لسنة 2021 ، حيث تم اعتماد معدل 9.50 للقبول من أجل اجتياز الامتحان الشفهي الذي سيعلن عن تاريخه في وقت لاحق.

وكشفت المدرسة العليا للقضاء عن قائمة الناجحين عبر موقعها الرسمي وموقع وزارة العدل بتاريخ 30 نوفمبر 2021، وهذا بعد أكثر من شهرين على اجتياز المترشحين للمسابقة الكتابية التي انطلقت يوم 28 سبتمبر المنصرم ودامت ثلاثة أيام كاملة، تنافس خلالها حوالي 9 آلاف مترشح من أجل الظفر بـ200 منصب كطالب قاض المفتوحة برسم سنة 2021 .

وبناء على مداولات لجنة الاختبارات اليوم، تقرر اعتماد معدل 9.5 فما فوق من عشرين كمعدل قبول لنجاح المترشح للمسابقة، فيما سيتم لاحقا الإعلان عن تاريخ وتوقيت الاختبارات الشفوية في الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل والمدرسة العليا للقضاء..

وكانت التسجيلات للالتحاق بمسابقة القضاء قد جرت في الفترة من 2 حتى 20 ماي 2021 عبر الموقع الالكتروني للمدرسة وموقع وزارة العدل، وهذا لاختيار 200 طالب قاض، سيتابعون تكوينا لمدة أربع سنوات بالمدرسة العليا للقضاء والجهات القضائية المختلفة، ليتم تعيينهم في مناصبهم من قبل وزارة العدل بعد نجاحهم وإنهائهم مدة التكوين.

ومعلوم أن المسابقة سبق وأن تأجلت بسبب الظروف الصحية وانتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا، ليتم تنظيمها وفقا لبروتوكول صحي صارم عبر عدة كليات تابعة لجامعة الجزائر1 وجامعة الجزائر3 نهاية شهر سبتمبر الماضي، حيث تم توزيع مواد الاختبارات الكتابية على ثلاثة أيام وتمثلت في اختبار الثقافة العامة واللغة الفرنسية في اليوم الأول على فترتين في الصباح والمساء، فيما سيجتاز المترشحون اختبارا في القانون الجزائي والإجراءات الجزائية والقانون المدني والإجراءات المدنية في اليوم الثاني، في حين تم برمجة امتحان المذكرة الاستخلاصية واللغة الانجليزية في آخر يوم.