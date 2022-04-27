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الجزائر

وزارة العدل تكرم حافظي القرآن في المؤسسات العقابية

الشروق أونلاين
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وزارة العدل تكرم حافظي القرآن في المؤسسات العقابية

أعلنت وزارة العدل عن تنظيم احتفالية بمناسبة ليلة القدر تخصص لتكريم المحبوسين المتفوقين في المسابقة الوطنية  لحفظ وترتيل القرآن الكريم.

وحسب بيان لوزارة العدل سيشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج زرب أسعيد، على احتفالية بمناسبة ليلة القدر المباركة تخصص للتصفيات النهائية الخاصة بالمسابقة الوطنية في حفظ وترتيل القرآن الكريم. يوم الخميس إبتداء من الساعة التاسعة ليلاً، على مستوى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل القليعة.

وأوضح المصدر أنه تم خلال هذه السنة وبالتنسيق مع مديريات الشؤون الدينية والأوقاف تنظيم مسابقة وطنية في ترتيل وتجويد القرآن الكريم لفائدة المحبوسين. أين تمت التصفيات الأولية على مستوى كل المؤسسات العقابية وتم ترشيح أحسن ثلاثة متفوقين على مستوى كل مجلس قضائي. من طرف لجنة تقييم محلية برئاسة أئمة ومعلمي القرآن الكريم المنتدبين بالمؤسسات العقابية، تأهل منهم 12 محبوس إلى التصفيات النهائية.

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