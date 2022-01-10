وزارة العدل تكشف عن مسابقة توظيف لفائدة المؤسسات العقابية

أعلنت وزارة العدل، الإثنين، عن فتح مسابقة توظيف لفائدة المؤسسات العقابية في رتبة طبيب عام في الصحة العمومية.

وأفاد بيان نشرته الوزارة “تعلن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مديرية الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، المديرية الفرعية للتوظيف والتكوين، عن فتح مسابقة للتوظيف في رتبة طبيب عام في الصحة العمومية لفائدة مؤسساتها العقابية”.

وأوضح المصدر ذاته أن عدد المناصب المالية المفتوحة هو 18 منصبا عبر ولايات: الأغواط، بشار، تمنراست، تبسة، تيارت، تيزي وزو، الجلفة، سعيدة، معسكر، ورقلة، البيض، إليزي، النعامة، برج باجي مختار.

إدارة السجون تعلن عن مسابقة توظيف وهذه هي الشروط

إدارة السجون تعلن عن مسابقة توظيف وهذه هي الشروط

وفي 26 ديسمبر 2021، أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن فتح مسابقة وطنية للتوظيف تخص رتبة عون إعادة التربية.

وحسب المديرية فإن المسابقة ستوفر ( 846 ) منصب شغل برتبة عون إعادة التربية.

وحددت المديرية العامة لإدارة السجون فترة التسجيلات وإرسال الملفات من 2021.12.23 إلى 2022.01.13.

ويضم ملف المسابقة الوثائق التالية:

– طلب خطي.

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .

– نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة ، تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني.

– نسخة من شهادة تثبت أداء أو إعفاء المترشح من إلتزامات الخدمة الوطنية بالنسبة لذكور.

– شهادة حدة البصر للعينين مسلمة من طرف طبيب مختص في طب العيون.

– شهادة قياس القامة مسلمة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.

– إستمارة معلومات يتم ملؤها بعناية من طرف المترشح (نموذج رقم 01).

وأوضحت المديرية إنه لتحميل الإعلان وإستمارة المعلومات والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني التالي: dgapr.mjustice.dz.