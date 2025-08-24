-- -- -- / -- -- --
الجزائر
بالتعاون مع مكتب تابع لوزارة الخارجية الأمريكية

وزارة العدل تنظم ورشة تكوينية للقضاة حول مكافحة الإرهاب بالأسلحة الخطرة

محمد فاسي
وزارة العدل

تُطلق وزارة العدل ابتداءً من 25 إلى 29 أوت 2025 بفندق ماريوت الجزائر ورشة عمل تكوينية لفائدة أربعة قضاة وإطار واحد، وذلك في إطار التعاون مع مكتب مكافحة إرهاب أسلحة الدمار الشامل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وحسب بيان لوزارة العدل فإن الورشة ستتمحور حول موضوع “تعزيز القدرات في مجال التحقيق والمتابعة لمكافحة الإرهاب باستخدام المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرة”، بمشاركة خبراء دوليين مختصين.

وتهدف الدورة إلى تكوين المتدخلين الأوائل وهيئات إنفاذ القانون والفاعلين في المجال القانوني في المجالات المرتبطة بهذه الأنواع من الأسلحة، حيث ستتضمن محاضرات تطبيقية، مناقشات لسيناريوهات محددة، إضافة إلى جلسات تفاعلية للأسئلة والأجوبة.

كما ستشمل الورشة تكوينًا متخصصًا حول طرق تحديد حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات، والتحقيق فيها ومنعها وملاحقة مرتكبيها، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات في التواصل وتبادل المعلومات الاستخباراتية في هذا المجال.

