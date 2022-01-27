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 وزارة العدل: توقيف جزئي للعمل القضائي لمدة 15 يوما

الشروق أونلاين
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 وزارة العدل: توقيف جزئي للعمل القضائي لمدة 15 يوما

أمرت وزارة العدل في رسالة موجهة لرؤساء الجهات القضائية بتوقيف الجلسات المدنية والإدارية وجلسات الصلح وجنح غير الموقوفين بداية من الخميس لمدة 15 يوما بسبب تفشي متحور أوميكرون.

وأوضحت المراسلة أن وزير العدل حافظ الأختام وافق على توقيف الجلسات  لمدة 15يوما بداية من الخميس وفقا لمراسلة رسمية موجهة لرؤساء الجهات القضائية.

وأشارت المراسلة إلى أن جلسات الاستعجالي والموقوفين تستمر مع مراعاة تدابير الوقاية كما أن عمل قضاة النيابة سيخضع لتكييفات يتولاها النواب العامون ووكلاء الجمهورية حسب ظروف ومعطيات كل جهة.

ويهدف الإجراء لحماية القضاة والموظفين ومجموع المتعاملين مع مرفق العدالة، داعيا الجميع إلى الحذر ومراعاة قواعد التباعد والوقاية مع العلاج الجاد للمصابين.

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