وزارة العدل: مسابقة توظيف لفائدة المدرسة العليا للقضاء

أعلنت وزارة العدل، الأربعاء، عن تنظيم مسابقات توظيف عن طريق الإختبار المهني لفائدة المدرسة العليا للقضاء.

وحسب منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أعلنت المدرسة العليا للقضاء عن تنظيم مسابقات توظيف عن طريق الإختبار المهني في المناصب التالية:

1- عامل مهني من المستوى الثالث: 3 مناصب، شهادة الكفائة المهنية أو شهادة التكوين المهني المتخصص وخبرة مهنية مدتها خمس سنوات على الأقل في نفس التخصص.

2- عامل مهني من المستوى الأول: 9مناصب، لياقة بدنية تتماشى والنشاط الواجب ممارسته.

3- عامل مهني من المستوى الأول ( التوقيت الجزئي): 20 منصب، لياقة بدنية تتماشى والنشاط الواجب ممارسته

4- حارس: عدد المناصب 1، لياقة بدنية تتماشى والنشاط الواجب ممارسته

5- عون الخدمة من المستوى الأول: منصب واحد، مستوى السنة السادسة من التعليم الابتدائي

6- سائق سيارة من المستوى الثاني، عدد المناصب 2، – رخصة سياقة (وزن ثقيل) أو رخصة سياقة نقل عمومي

7- عون الوقاية من المستوى الثاني: منصب واحد، مستوى السنة الثالثة التعليم الثانوي و تكوينا في الميدان أو خبرة مهنية مدتها سنتان على الأقل في منصب شغل عون الوقاية

8- عون الوقاية من المستوى الأول: عدد المناصب 2، مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي وتكوينا في الميدان أو خبرة مهنية مدتها سنة واحدة على الأقل في منصب شغل عون الوقاية.

9 متصرف محلل: 3 مناصب

10: متصرف: 8 مناصب

11: مهندس دولة في الإعلام الآلي: 6 مناصب

12:وثائقي أمين محفوظات محلل: 5 مناصب

13: ملحق رئيسي للإدراة: منصبين

14- مساعد وثائقي أمين محفوظات محلل: منصب واحد

15- مساعد وثائقي أمين محفوظات: 3 مناصب

16- محاسب إداري رئيسي: 3 مناصب

17- ملحق الإدارة 2 مناصب

18- محاسب إداري: منصب واحد

19- كاتب مديرية: منصبان

20- عون إدارة رئيسي: منصب واحد

21- كاتب: 2مناصب

22- عون حفظ البيانات: 3 مناصب

23- نفساني عيادي في الصحة العمومية: منصب

24- مهندس دولة في السكن والعمران: منصب واحد