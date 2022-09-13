وزارة العدل: مسابقة للتوظيف في أسلاك أمناء الضبط
أعلنت وزارة العدل يوم الثلاثاء عن تنظيم مسابقة توظيف على أساس الشهادات، للالتحاق برتب أسلاك أمانات الضبط.
ويبلغ عدد المناصب المفتوحة في هذه المسابقة 268 منصبا موزّعة بالشكل التالي:
- أمين قسم الضبط: 31 منصب،
- أمين الضبط: 62 منصب،
- معاون أمين الضبط: 138 منصب،
- عون أمانة الضبط: 37 منصب.
ويشترط للمشاركة في المسابقة أن يكون المترشّح حاملا للمؤهلات التالية:
- أمين قسم الضبط: شهادة ليسانس في العلوم القانونية والإدارية،
- أمين الضبط: شهادة البكالوريا،
- معاون أمين الضبط: مستوى الثالثة ثانوي وشهادة في الإعلام الآلي، أو شهادة في الأعمال المكتبية أو الأمانة.
- عون أمانة الضبط: مستوى الثالثة ثانوي.
وتودع ملفات الترشّح للمشاركة في المسابقة قبل انقضاء 15 يوما على نشر الإعلان. وسيستدعى المشاركون الناجحون لاجتياز تكوين تخصّصي تتراوح مدّته بين 3 أشهر وسنتين.