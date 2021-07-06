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الجزائر
من أصل 3496 محبوسا ممتحن

وزارة العدل: هذا هو عدد المحبوسين الناجحين في “البيام”

الشروق أونلاين
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وزارة العدل: هذا هو عدد المحبوسين الناجحين في “البيام”

أعلنت وزارة العدل عن نتائج إمتحانات شهادة التعليم المتوسط الخاصة بفئة المحبوسين لدورة جوان 2021.

وجاء في بيان للوزارة أن الامتحانات التي أشرف على تنظيمها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل ووزارة التربية الوطنية وذلك على مستوى 46 مركزا معتمدا للامتحانات على مستوى المؤسسات العقابية، وجاءت النتائج كما يلي:

– عدد المحبوسين الممتحنين: 3496 محبوسا.

– عدد المحبوسين الناجحين: 1118 محبوسا ناجحا أي بنسبة 31.98%.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال هذا الموسم 2020/2021، تم تسجيل 35922 محبوسا لمواصلة الدراسة بمختلف الأطوار موزعين كما يلي: 28917 محبوسا مسجلا في التعليم عن بعد، 52 محبوسا مسجلا في التعليم العالي و6953 محبوسا دارسا بأقسام محو الأمية.

وجاءت هذه النتائج تتويجا للمجهودات المبذولة طوال السنة من قبل المحبوسين المتابعين لمختلف أطوار التعليم وكذا تلك التي بذلتها الأطقم البشرية التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون والمؤطرين الذين بلغ عددهم 1061 مؤطرا.

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