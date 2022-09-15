وزارة العدل: 100 منصب عمل “شاغر” في الأسلاك المشتركة

أعلنت وزارة العدل يوم الخميس، عن تنظيم مسابقة توظيف على أساس الشهادات للالتحاق برتب الأسلاك المشتركة.

ويبلغ عدد المناصب المفتوحة في هذه المسابقة 100 منصب في عدد من ولايات الوطن، وهي موزّعة بالشكل التالي:

متصرف محلل: منصب 1،

متصرف: 4 مناصب،

مهندس دولة في الإعلام الآلي: 11 منصب،

وثائقي أمين محفوظات: 22 منصب،

مساعد مهندس في الإعلام الآلي: منصب 1،

تقني سامي في الإعلام الآلي: منصب 1،

محاسب إداري: 22 منصب،

عون إدارة: منصب 1،

عون مكتب: 3 مناصب،

عون حفظ البيانات: 5 مناصب،

ملحق رئيسي للإدارة: منصب 1،

كاتب: منصب 1.

ويمكن الاطلاع على شروط المشاركة في المسابقة، والوثائق المطلوبة في ملف الترشّح، إلى جانب الولايات المعنية بالمناصب المفتوحة، عبر البيان المرفق.

وزارة العدل: مسابقة للتوظيف في أسلاك أمناء الضبط

وفي 13 سبتمبر 2022، أعلنت وزارة العدل عن تنظيم مسابقة توظيف على أساس الشهادات، للالتحاق برتب أسلاك أمانات الضبط.

ويبلغ عدد المناصب المفتوحة في هذه المسابقة 268 منصبا موزّعة بالشكل التالي:

أمين قسم الضبط: 31 منصب،

أمين الضبط: 62 منصب،

معاون أمين الضبط: 138 منصب،

عون أمانة الضبط: 37 منصب.

ويشترط للمشاركة في المسابقة أن يكون المترشّح حاملا للمؤهلات التالية:

أمين قسم الضبط: شهادة ليسانس في العلوم القانونية والإدارية،

أمين الضبط: شهادة البكالوريا،

معاون أمين الضبط: مستوى الثالثة ثانوي وشهادة في الإعلام الآلي، أو شهادة في الأعمال المكتبية أو الأمانة.

عون أمانة الضبط: مستوى الثالثة ثانوي.

وتودع ملفات الترشّح للمشاركة في المسابقة قبل انقضاء 15 يوما على نشر الإعلان. وسيستدعى المشاركون الناجحون لاجتياز تكوين تخصّصي تتراوح مدّته بين 3 أشهر وسنتين.