وزارة العليم العالي: قرابة نصف مليون مترشح لمسابقات الدكتوراه

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، عن قبول تسجيل أزيد من 461 ألف مترشح لمسابقات الدكتوراه عبر المنصة الرقمية.

وجاء في بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي “بانقضاء مرحلة دراسة الطعون من طرف الهيئات العلمية المختصة على مستوى المؤسسات الجامعية وكذا الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في مسابقات الدكتوراه 2022/2021 عبر المنصة الرقمية الذين بلغ عددهم الإجمالي 461901 مقبول من بينهم 401127 تم تاكيد مشاركتهم، كما أنهم يتوزعون على مستوى المؤسسات الجامعية وفقا للإحصائيات التالية”:

-ناحية الوسط: 153793 مترشح

-ناحية الغرب: 104083 مترشح

-ناحية الشرق:204025 مترشح

وستجرى هذه المسابقات يومي الخميس والسبت خلال الفترة المحددة لإجرائها حيث أنها ستنطلق بتاريخ 24 فيفري وتنهي في 20 مارس.