وزارة العمل تحذر طالبي الشغل من إعلانات مغرضة

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في بيان الاثنين، طالبي الشغل إلى التحلي باليقظة تجاه الإعلانات المغرضة التي يروج لها عبر بعض صفحات الفايسبوك، مؤكدة أن الصفحة الرسمية للوكالة الوطنية للتشغيل هي الوحيدة المخولة لإعلامهم بواقع ومستجدات العروض.

ودعت بالمناسبة المواطنين، وبالخصوص فئة الشباب، إلى “التحلي باليقظة اتجاه الإعلانات المغرضة التي يروج لها عبر بعض صفحات الفايسبوك والتي من شأنها قرصنة معلوماتهم الشخصية لتوظيفها في عمليات مشبوهة”.

وخلص البيان إلى أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي “تتبرأ من كل الصفحات والحسابات الوهمية التي تستخدم شعار واسم الوكالة الوطنية للتشغيل وكل ما ينشر فيها من معلومات مغلوطة تهدف إلى تضليل الرأي العام”.

س. ع