وزارة العمل تكشف عن الشروط الجديدة لتأسيس تكتلات نقابية

نشرت وزارة العمل الشروط الجديدة لإنشاء كنفدرالية أو اتحاد نقابي، وفقا لقانون أفريل 2022، مشيرة إلى أنه لا وجود لأثر رجعي في النص الجديد، وبالتالي فالنقابات مطالبة بإعادة تقديم طلبات جديدة لتشكيل هذه التكتلات.

وحسب بيان للوزارة: تعلم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كل المنظمات النقابية التي قدمت ملفات التصريح بتأسيس فدرالية أو اتحاد أو كنفدرالية قبل صدور القانون رقم 22 – 06 المؤرخ في 25 أفريل 2022، المعدل والمتمم للقانون رقم 90 – 14 المؤرخ في 2 جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي واعتبارا لعدم وجود أثر رجعي في القانون الجديد، أنها مطالبة بإيداع تصريح بالتأسيس مرفوقا بملف جديد لدى مديرية علاقات العمل مع الاحترام الصارم للأحكام الجديدة الصادرة في مجال تأسيس المنظمات النقابية.

وأوضح: كما تدعو الوزارة المنظمات النقابية والتي تبدي رغبتها في تأسيس فدرالية أو اتحاد أو كنفدرالية نقابية، الاستعلام لدى مديرية علاقات العمل عن كيفيات وإجراءات الحصول على وصولات تسجيل التصريح بتأسيسها، مفندة في هذا الصدد كل المعلومات غير الصحيحة التي يمكن لبعض المنظمات النقابية أن تتداولها والتي تفيد برفض مصالحنا المختصة تسليم وصولات تسجيل الفدراليات أو الاتحادات أو الكنفدراليات.

وأضاف: في هذا السياق تذكر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأن أحكام القانون رقم: 22 – 06 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، قد مكنت من تحيين وتوضيح وتعزيز الحريات النقابية وممارسة الحق النقابي وفقا لمعايير العمل الدولية لاسيما من خلال تحديد الإطار القانوني لتأسيس الفدراليات والاتحادات والكنفدراليات النقابية من أجل الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأعضائها.

وحسبها، في هذا الصدد وقصد تنسيق النشاط النقابي تم تتميم القانون المذكور أعلاه بأحكام توضح مفاهيم الفدرالية والإتحاد والكنفدرالية والتي تنص على مايلي:

• تتشكل الفدرالية من ثلاث (3) منظمات نقابية، على الأقل للعمال الأجراء للمستخدمين، المؤسسة قانونا

• يتشكل الإتحاد أو الكنفدرالية من فدراليتين (2) على الأقل أو خمس (5) منظمات نقابية على الأقل للعمال الأجراء أو للمستخدمين، مؤسسة قانونا.

وأكد بيان الوزارة: أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون حددت الإجراءات والوثائق الإدارية، المرفقة لتصريح التأسيس بهذا النوع من التجمعات، التي تقدم إلى السلطة المختصة وهي:

• نسخ من وصولات التسجيل للنقابات التي تتشكل منها الفدرالية والإتحاد والكنفدرالية ه القائمة الإسمية لأعضاء الهيئات القيادية و/او الإدارية وتوقيعهم وحالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم.

• نسخ من محاضر الجمعيات العامة للمنظمات النقابية الأعضاء التي تصرح بإرادتها في تأسيس فدرالية أو اتحاد أو كنفدرالية.

• نسختان (02) من القوانين الأساسية لفدرالية او اتحاد أو كنفدرالية المنظمات النقابية، موقعتين من عضوين (2) على الأقل. ممثلي المنظمات من النقابية المؤسسة، أحدهما المسؤول الأول للنقابة.

• نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية موقع عليه من مسؤولي النقابات الأعضاء.

وذكرت الوزارة أن التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 90 – 14، تهدف أساسا إلى زيادة تعزيز الحوار الاجتماعي، وتسمح بإعطاء ديناميكية جديدة للتشاور والحوار الاجتماعي بما يتناسب مع رهانات التحولات الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا والحفاظ على حقوق الأجراء والنشاط الاقتصادي والوظائف.

وفي جانفي 2022، أطلقت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أرضية رقمية جديدة تحت تسمية “تمثيلية” مخصصة لفائدة المنظمات النقابية المسجلة.

ودعت الوزارة في بيان لها جميع المنظمات النقابية المسجلة للولوج إلى الرابط: tamthiliya.mtess.gov.dz للحصول على بيانات الدخول للمنصة والإيداع الحصري للمعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتهم النقابية طبقا لأحكام المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 18 ديسمبر 2021.