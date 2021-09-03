وزارة العمل تمدد آجال التدابير الاستثنائية للاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن تمديد آجال التدابير الاستثنائية للاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي إلى غاية 30 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة، الخميس، في بيان لها ، أنه “في إطار التدابير الوقائية الاستثنائية المتخذة من طرف الوزارة للمساهمة في الجهود الوطنية لمحاربة تفشي فيروس كورونا، تعلم الوزارة المواطنات والمواطنين المؤمن لهم اجتماعيا الأجراء وغير الأجراء والمتقاعدين وذوي حقوقهم عن تمديد آجال التدابير الاستثنائية للاستفادة من مختلف أداءات وخدمات إلى غاية 30 سبتمبر 2021”.

وتخص هذه الإجراءات المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المنتسبين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS بحيث سيتم:

1- الإلغاء المؤقت لإجبارية إيداع العطل المرضية في الآجال القانونية.

2- معالجة ملفات العطل المرضية على أساس الوثائق المودعة والإلغاء المؤقت للمراقبة الإدارية للعطل المرضية المراقبة بالمنازل”.

3- تعليق دعوة ضحايا حوادث العمل والشهود لاستكمال إجراءات معالجة ملفات حوادث العمل

4- مواصلة تسديد منح العجز وريوع حوادث العمل والأمراض المهنية المنتهية آجالها دون إجراء المراقبة الطبية.

أما بالنسبة للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المنتسبين للصندوق الوطني لضمان الاجتماعي لغير الأجراء CASNOS:

5- سيتم تعليق دعوة المرضى للمراقبة الطبية وتفعيل إجراءات المراقبة الطبية عن بعد.

6- رفع إجراءات تعليق منح التقاعد بالنسبة للمتقاعدين الذين لم يجددوا ملفاتهم وتمديد آجال تقديم الآداءات إلى غاية 30 سبتمبر الجاري”.

7- تعليق طلب شهادة الحياة أو مختلف الوثائق الإدارية وتحيين ملفاتهم بصفة تلقائية إلى غاية نهاية الشهر الجاري”.

وذكرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في بيانها، أنها تضع تحت تصرف المواطنين باقة متكاملة من الخدمات الرقمية تمكنهم من الحصول على مختلف الأداءات والخدمات عن بعد وتجنيبهم التنقل لمختلف هياكل الضمان الاجتماعي والمتمثلة في ما يلي:

فضاء الهناء للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء www.cnas.dz

فضاء المتقاعد للصندوق الوطني للتقاعد www.cnr.dz

منصة ضمانكم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء https://damancom.casnos.dz

ويبقى الموقع الالكتروني للوزارة www.mtess.gov.dz ومنصات التواصل الاجتماعي تحت التصرف لأي معلومات إضافية.