-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزارة العمل توجه بلاغا جديدا للمنظمات النقابية

الشروق أونلاين
  • 3425
  • 0
وزارة العمل توجه بلاغا جديدا للمنظمات النقابية
ج.م

أعلنت وزارة العمل، بصفة استثنائية عن تمديد آجال التصريح  بالعناصر التمثيلية للمنظمات النقابية.

وفي بيان لها، أبلغت الوزارة كافة المنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين التي تعذر عليها الإبلاغ بعناصر تقدير تمثيليتها النقابية إلى السلطة الإدارية المختصة في الآجال المحددة، أنه تقرر بصفة استثنائية تمديد آجال التصريح إلى غاية 30 أفريل 2023.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة العمل في بيان لها المنظمات النقابية المسجلة بضرورة الإبلاغ عن عناصر التي تمثلها قبل تاريخ 31 مارس الجاري.

وذَكرت الوزارة، المنظمات النقابية بالتزامها القانونية المتعلقة بالإبلاغ بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية إلى السلطة الإدارية المختصة.

وأوضح البيان أن الإجراء يأتي ضمن أحكام المادة 10 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 يونيو 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم، وذلك في أجل لا يتعدى 31 مارس 2023.

وتتم عملية الإبلاغ عن طريق المنصة الرقمية “تمثيلية’ والتي يمكن الولوج إليها عبر الرابط التالي https://tamthiliya.mtess.gov.dz/

وأشارت الوزارة إلى أن المنظمات النقابية التي لا تقدم عناصر تقدير تمثيليتها النقابية في الأجل المحدد، يمكن أن تعتبر غير تمثيلية، وفقا لأحكام المادة 37 مكرر من القانون رقم 90-14 المذكور أعلاه.

مقالات ذات صلة
“السانكيام” الجديد اختياريّ أو حذفه واعتماد التقييم الثلاثي

“السانكيام” الجديد اختياريّ أو حذفه واعتماد التقييم الثلاثي

ملف عصابة بيع السكنات الوهمية أمام محكمة وهران

ملف عصابة بيع السكنات الوهمية أمام محكمة وهران

دجاج غير قانوني في الأسواق!

دجاج غير قانوني في الأسواق!

نحو وضع آلية تنسيق رقمية للتكفل بانشغالات الشغل لدى الشباب

نحو وضع آلية تنسيق رقمية للتكفل بانشغالات الشغل لدى الشباب

إنجاز تحويلات وتنقلات مستخدمي التربية بكبسة زرّ

إنجاز تحويلات وتنقلات مستخدمي التربية بكبسة زرّ

بين هوس الشراء والغلاء.. جزائريون يعيشون تناقضات رهيبة!

بين هوس الشراء والغلاء.. جزائريون يعيشون تناقضات رهيبة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد