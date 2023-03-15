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الجزائر

وزارة العمل توجه بلاغا للمنظمات النقابية

الشروق أونلاين
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وزارة العمل توجه بلاغا للمنظمات النقابية
ج.م

ذكرت وزارة العمل في بيان لها المنظمات النقابية المسجلة بضرورة الإبلاغ عن عناصر التي تمثلها قبل تاريخ 31 مارس الجاري.

وذَكرت الوزارة، المنظمات النقابية بالتزامها القانونية المتعلقة بالإبلاغ بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية إلى السلطة الإدارية المختصة.

وأوضح البيان أن الإجراء يأتي ضمن أحكام المادة 10 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 يونيو 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم، وذلك في أجل لا يتعدى 31 مارس 2023.

وتتم عملية الإبلاغ عن طريق المنصة الرقمية “تمثيلية’ والتي يمكن الولوج إليها عبر الرابط التالي https://tamthiliya.mtess.gov.dz/

وأشارت الوزارة إلى أن المنظمات النقابية التي لا تقدم عناصر تقدير تمثيليتها النقابية في الأجل المحدد، يمكن أن تعتبر غير تمثيلية، وفقا لأحكام المادة 37 مكرر من القانون رقم 90-14 المذكور أعلاه.

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